Putin vertice con l’inviato di Trump Zelensky | Russia non vuole pace

Trump in pressing sulla Russia, mentre Vladimir Putin incontra per 4 ore Steve Witkoff, l'inviato speciale degli Stati Uniti. Il vertice di San Pietroburgo tra il presidente russo e l'emissario di Washington viene definito "produttivo" dal capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev.

Vertice di Riad - sul tavolo la pace in Ucraina e il meeting Putin-Trump - il portavoce del Cremlino Peskov : "Il focus del meeting sarà il restauro delle relazioni Russia-USA"

L'incontro, oltre ai colloqui di pace, sarà incentrato sul ripristino delle relazioni tra Stati Uniti e Russia Domani a Riad le delegazioni di Stati Uniti e Russia si incontreranno per discutere ...

Verso vertice Trump-Putin - ma Mosca resta vaga su tregua

Roma, 13 feb. (askanews) – Vladimir Putin e Donald Trump hanno incaricato i loro collaboratori di avviare “immediatamente” i preparativi per un incontro al vertice, ma i dettagli devono essere ...

Vladimir Putin e Donald Trump avviano i preparativi per un vertice : possibile incontro in Arabia Saudita

Vladimir Putin e Donald Trump hanno incaricato i loro collaboratori di avviare “immediatamente” i preparativi per un incontro al vertice. Tuttavia, i dettagli dell’evento devono ancora essere ...

