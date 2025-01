Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 21a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Domenica 12 gennaio alle 17:15, il Cesena ospiterà il Cittadella allo stadio Manuzzi per la 21ªdiBKT, visibile suanche in modalità gratuita. . Una sfida che promette scintille tra due squadre determinate a conquistare i tre punti per scalare la classifica.I romagnoli, per cui la vittoria manca dal 14 dicembre, cercheranno di rilanciarsi e avvicinarsi alla zona playoff, mentre i veneti, guidati da Dal Canto, daranno il tutto per tutto per allontanarsi dalla zona retrocessione. Se all'andata fu il Cesena ad imporsi con un netto 2-0, il Cittadella è pronto a “vendicare” quella sconfitta e a dimostrare di essere una squadra in crescita.I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.