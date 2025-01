Oasport.it - Sci alpino, Brignone a caccia del bis a St.Anton in superG. Goggia vuole il pronto riscatto

Si replica a St.con in programma oggi il. Dopo la sua prima vittoria in carriera in discesa libera, Federicava adel bis sulle nevi austriache. La valdostana ha dimostrato di sentirsi perfettamente a suo agio con la pista e sa che una doppietta in Austria sarebbe molto importante in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, che è più che mai il grande obiettivo dell’azzurra.Con la vittoria di ieri,si è sbloccata nella velocità in questa stagione. Nelle gare finora disputate Federica non era riuscita ad essere performante come lei sperava e come era ipotizzabile dopo il rendimento nelle prove. Finalmente la valdostana non ha sbagliato nulla in gara e si è presa un primo attesissimo successo in discesa.Se da una parte c’è unapronta alla doppietta, dall’altra c’è una Sofiacheriscattarsi dopo la scivolata di ieri in discesa libera.