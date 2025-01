Oasport.it - Rugby, Zebre beffate allo scadere. I Cheetahs vincono in Challenge Cup

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa la sfida valevole per la terza giornata dellaCup die al NRCA Stadium di Amsterdam sono scesi in campo i sudafricanie leParma. Sfida delicatissima e fondamentale per entrambe le formazioni per restare in corsa per i playoff, con le due squadre a caccia del primo successo stagionale in Europa. Ecco come è andata.Partenza subito scoppiettante ad Amsterdam, dove Thomas Dominguez porta in vantaggio leParma dopo un minuto con un calcio piazzato. Ma è immediata la risposta dei, che al 2’ trovano un ottimo grubber lungo la fascia con Michael Annies che riprende l’ovale, supera l’ultimo difensore e va in meta per il 7-3 parziale.Nel secondo quarto, lemettono insieme alcune buone fasi di gioco e al 22’ l’ala Simone Gesi schiaccia in meta, riportando gli italiani in vantaggio 7-8.