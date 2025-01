Inter-news.it - Roma-Inter Women 1-2: il tabellino della partita della 14ª giornata di Serie A Femminile

Leggi su Inter-news.it

L’ha battuto laallo stadio Tre Fontane con il risultato di 2-1. Di seguito ildel match valido per la quattordicesimadi. VITTORIA – L’vince lo scontro diretto contro lacon il risultato di 2-1. Alle nerazzurre va tutto al meglio allo stadio Tre Fontane nellavalida per la quattordicesimadi. Sblocca la gara Polli al minuto 11, ma pareggia subito l’ex Thorgesen. Al minuto 14 è già 1-1 il parziale nella gara tra la seconda e la terza in classifica. Giacinti subisce l’espulsione al minuto 24 e facilita il lavorosquadra di Gianpiero Piovani. Nel secondo tempo a decidere il match è la rete di Serturini su assistneo-entrata Bugeja. Di seguito ildi