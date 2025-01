Ilgiorno.it - Ritorna l’XFactor Letterario. Serata dedicata a Piazza Armerina

Leggi su Ilgiorno.it

Per la kermesse delmonzese si prepara unaspeciale. Sarà quella della seconda puntata di “Parole Aperte - XFactor“ di domenica 12 gennaio, alle 21, in sala Maddalena. Questa volta sarà “Speciale“. Sono attesi due ospiti d’onore per la puntataalla magnifica cittadina siciliana: il sindaco diNino Cammarata e il vicesindaco Ettore Messina. In giuria la giornalista Lorella Ridenti, la poetessa, musicista e insegnante monzese Roberta Castoldi, l’assessora alla Cultura Arianna Bettin, la giornalista Diana De Marsanich e l’attore Alfredo Colina. Concorrono: Enrica Consonni, Alfredo Galimberti, Pamela Pirola, Benedetta Maria Nazzaro, Silvia Epicoco. Due di loro passeranno in semifinale. L’argomento dei racconti dellaè appunto ““, affascinante località nella provincia di Enna, nota anche per la Villa Romana del Casale con i suoi mosaici e per il Palio dei Normanni.