Napoli su Garnacho per il dopo Kvara: la conferma di Pedullà

Il club azzurro ha individuato nel talento del Manchester United il profilo ideale per sostituire Kvaratskhelia. L'esperto di mercato svela i dettagli della trattativa. Il Napoli avrebbe individuato in Alejandro Garnacho il profilo ideale per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Il giovane talento del Manchester United, classe 2004, è in cima alla lista dei desideri del club partenopeo per rinforzare la rosa che verrà affidata ad Antonio Conte. L'argentino, che in questa stagione ha collezionato 19 presenze in Premier League condite da 3 reti, rappresenta la prima scelta della dirigenza azzurra per il dopo Kvara. La trattativa si preannuncia complessa, ma le parti sarebbero già al lavoro per cercare di portare il gioiello dei Red Devils in Italia.