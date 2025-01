Sbircialanotizia.it - Maltempo, temporali e venti di burrasca: allerta meteo arancione in Calabria, gialla in sei regioni

Leggi su Sbircialanotizia.it

Prevista anche neve a quote superiori ai 500-700 metri e mareggiatesull'Italia, in particolare al Sud. Per oggi, domenica 12 gennaio, la Protezione civile ha emanato l'avviso diper lain altre seiper, forte vento e mareggiate. Il bollettino"La formazione di un’area depressionaria sul Tirreno determinerà .L'articolodiinin seiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.