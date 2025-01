Piperspettacoloitaliano.it - M il figlio del secolo replica, dove rivedere la serie tv di Mussolini con Luca Marinelli

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

M ildelè unatv, tratta dall’omonimo libro di Antonio Scurati, incentrata sulla storia di Benitointerpretato da. Per la regia di Joe Wright, ha debuttato il 10 gennaio 2025 su Sky Atlantic, vedenei panni di Benito. Esplora l’ascesa al potere didalla fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento nel 1919 al suo discorso in Parlamento il 3 gennaio 1925.M ildelinM ildelin tv e in streamingA oggi, l’unica soluzione disponibile perM ildelè su NOW Tv, compatibile sia su tutte le Smart Tv che in streaming.M ildelsu Tv8Come accade per ognitv in onda su Sky, quasi sicuramente anche M ildel secondo andrà in onda su Tv8 con le repliche settimanali.