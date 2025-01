Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez, Australian Open 2025 in DIRETTA: la pioggia ritarda tutto e cambia il programma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.01 C’è stato un cambio disul campo n.13. La prima partita,permettendo, sarà quella del tabellone maschile tra il cinese Bu ed il libanese Habib. A seguire, infine Zidansek-Potapova.5.18 Continua a piovere a Melbourne. Sui campi esterni non si inizierà a giocare prima delle 7.00 italiane. Ricordiamo che l’incontro trainizierà al termine di Zidansek-Potapova.4.14 Non si giocherà prima delle 16.00 locali, le 6.00 italiane. Al momento non sta più piovendo, ma i campi sono pesantemente bagnati. Vedremo se si riuscirà ad iniziare per l’orario previsto o se ilslitterà ulteriormente.3.22 Agliè subito protagonista la, che ha colpito violentemente Melbourne nelle ultime ore.