Juventus il doppio indizio non lascia dubbi | si avvicinano i colpi di gennaio!

Ultimo aggiornamento 122025 15:00 di redazioneBianconeri sempre molto attivi sul mercato, specie dopo l’ennesimo pareggio. Arrivano nuove indiscrezioni dall’estero.Laè una delle squadre più attive sul mercato in questo momento. Il pareggio di ieri nel derby contro il Torino rappresenta l’ennesima battuta di arresto in questa stagione emolto l’amaro in bocca a tutto l’ambiente. Certo ci sono gli infortuni, oltre al fatto che la squadra è molto giovane, allenatore compreso. Nessuno però alla Continassa si sarebbe aspettato appena sei vittorie in campionato a questo punto della stagione.I piani della società per rinforzare la rosaAlmeno in Champions League le cose stanno andando diversamente. La posizione di classifica è ottima e, vincendo le due partite restanti contro Brugge e Benfica, c’è addirittura la possibilità di qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff.