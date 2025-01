Sport.quotidiano.net - Inzaghi in laguna per cercare un’altra Inter

Leggi su Sport.quotidiano.net

La prima barriera da superare è quella degli infortuni. Mai come ora il mantra di Simone, "abbiamo bisogno di tutti", deve avere riscontri nella realtà perché la lista degli assenti dell’è lunga. Adesso sì, che si vedrà l’effettiva profondità della rosa, visto che oggi alle 15 a Venezia non saranno a disposizione Bisseck, Acerbi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Correa, mentre Pavard e Thuram partiranno solo dalla panchina. Così come Dimarco, che non ha infortuni in corso o da mettersi alle spalle, ma rifiaterà lasciando spazio a Carlos Augusto. Nella sostanza il tecnico deve rinunciare dall’inizio a cinque titolari e con Bisseck viene meno anche la prima alternativa come “braccetto“ a destra, dove verrà rispolverato il sempreverde Darmian. Un maestro di duttilità, le cui doti renderebbero ingenerosa la definizione di “tappabuchi“.