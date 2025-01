Ilgiorno.it - Investiti all’uscita del super. L’addio al bidello Cosimo Crisci: "Eri il nostro porto sicuro"

Leggi su Ilgiorno.it

In apertura della funzione, la figlia maggiore Antonella ha preso la parola ai piedi dell’altare: "Caro papà. il destino è stato più crudele della malattia. Nessuno di noi era pronto per una tragedia come questa. Vogliamo dirti grazie per il tuo costante sostegno: eri ileri il". E poi il pensiero alla mamma, Margherita Lista, che ancora lotta all’ospedale di Vimercate, e alla quale quando si spera ne uscirà bisognerà dare tutto il sostegno necessario ad affrontare il momento più difficile e delicato della sua vita, come ha poi notato nella sua omelia anche il parroco di Villasanta, don Massimo Zappa. Ieri mattina si sono celebrati alla chiesa parrocchiale di Sant’Anastasia, in centro, i funerali di, 78 anni. Sabato scorso, mentre attraversava la strada ancora copn i sacchetti della spesa in mano,del centro commerciale Il Gigante, in via Tiziano Vecellio, era stato travolto assieme alla moglie Margherita, 71 anni, forse sulle strisce pedonali, anche se l’inchiesta dei carabinieri non è ancora giunta al termine.