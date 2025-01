Liberoquotidiano.it - Insulti, minacce e bottigliate. Il video-choc, 40 immigrati circondano due poliziotti: attimi di terrore | Guarda

Ieri, sabato 11 gennaio, è stata una giornata di violenze nel nome di Ramy Elgalm, il ragazzo morto a Milano al termine di un inseguimento. I cortei in solidarietà del ragazzo, infatti, sono sfociati in violenze: otto agenti feriti a Roma, assaltata la sinagoga di Bologna, mentre a Varese un gruppo di islamici ha circondato e assaltato i. Quest'ultimo episodio è avvenuto a Busto Arsizio, dove una quarantina diha circondato due agenti intervenuti per fermare le devastazioni in un locale. E ora, pubblicate dal Tg4, emergono anche alcune immagini relative a quanto accaduto: nelsi vedono glicontro gli agenti, intonano cori contro la polizia e li minacciano. Poco prima, alcuni di loro scagliavano bottiglie di vetro contro le auto. Busto Arsizio, clicca qui per vedere ilDi seguito, vi proponiamo la cronaca di Tommaso Montesano sulle violenze di ieri, sabato 11 gennaio.