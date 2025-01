Ilgiorno.it - Il cantiere del polo museale mai avviato: tutto fermo da tre mesi all’ex ospedale Soave di Codogno

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 12 gennaio 2025 – Ildel primo lotto di riqualificazione dell’exsta diventando un mistero. La formale consegna dei lavori alla ditta che ha vinto l’appalto, la Imperial srl di Roma, è avvenuta il 18 ottobre ma da allora è calato il silenzio attorno allo splendido edificio di viale Gandolfi: nessun operaio si è fatto vivo e l’intervento non è mai decollato. Il Comune fa sapere che il tempo è quasi scaduto: sono passati infatti 83 giorni da quando l’impresa avrebbe dovuto iniziare e, da contratto, ne avrebbe in totale 150. Dopo una prima lettera di sollecito per i ritardi sui lavori, ora l’amministrazione municipale intende passare a una formale diffida: o l’impresa fa decollare ilentro sette-dieci giorni oppure si inizierà l’iter, secondo il codice degli appalti, per arrivare alla risoluzione del contratto.