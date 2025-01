Giallo nel Salento Giovane donna precipita nel vuoto in ospedale con codice rosso

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelle delle ore e dei giorni scorsi, ancora una tragedia sfiorata.nela causa di quanto accaduto nel pieno centro di Diso in questa domenica di inizio gennaio. La vicenda si è verificata nel primo pomeriggio e racconta di una ragazza che èta nelda un edificio e si è poi schiantata al suolo dopo un volo di diversi metri. Non è ancora chiaro il motivo della caduta e bisognerà indagare per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.nel, si indaga sulle dinamiche dell’incidenteSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza, d’urgenza e con, all’Panico di Tricase. In loco sono in corso gli accertamenti sanitari. A preoccupare, delle condizioni della, non sono tanto le lesioni esterne, non particolarmente evidenti, ma le eventuali lesioni interne.