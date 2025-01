Eleonora Abbagnato il corpo e la danza | I coreografi ci lanciavano le sedie e ci urlavano che non eravamo abbastanza magre

Leggi su Open.online

Molto è cambiato, ma non tutto, da quando giovanissima ha cominciato a calcare i palchi più importanti dellaha una carriera invidiabile, è tra le ballerine più importanti della storia italiana e ha conquistato i corpi di ballo più prestigiosi. Oggi, a 46 anni, in una intervista al Corriere della Sera ricorda gli aspetti più duri della professione. Che pure le ha regalato enormi soddisfazioni. Ha lavorato con Pina Bausch e Roland Petit, William Forsythe e John Neumeier, Jerome Robbins e Laurent Hilaire tra gli altri, è stata étoile del Balletto dell’Opéra di Parigi per 8 anni fino al 2021 e dal 2015 dirige ildi ballo del Teatro dell’Opera di Roma. «Ora in Accademia noi siamo supportati da psicologi e nutrizionisti del Gemelli. Il metodo che c’era prima era sicuramente sbagliato», risponde a Francesca Angeleri riguardo al rapporto trazza dei corpi come modello imposto da sempre aldi ballo.