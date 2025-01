Laprimapagina.it - Come valorizzare una moderna caldaia a condensazione

È possibileal massimo una. Innanzitutto facendo una scelta intelligente sia in fase di acquisto sia di assistenza post vendita sia di manutenzione periodica.La sostituzione dellaè una scelta da fare in modo oculato. Ci sono tanti modelli in commercio. Farsi consigliare da un esperto di fiducia è sempre meglio. In base alle proprie esigenze si può valutare, insieme al tecnico, il tipo dimigliore. Ve ne sono ad esempio di modelli che si possono gestire da remoto mediante lo smartphone. Con la possibilità ad esempio di programmare l’accensione del proprio riscaldamento quando si sta per rientrare.Lafunziona meglio se l’assistenza effettua regolari interventi di manutenzione. Una volta installata la nuovaè necessario averne cura facendola controllare dall’assistenza di fiducia una volta all’anno.