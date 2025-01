Sport.quotidiano.net - Cluentina, passo falso. Rocchi para due rigori, ma vince il P.S. Elpidio

Porto Sant’0 Doello, Magliulo (21’ st Corvaro), Smerilli, Felloussa (34’ st Ivo Vallsciani), Cerquozzi, Trombetta, Amici (41’ st Chiodini), Islami, Zira, Mannozzi (44’ pt Bracalente), Panichi (28’ st Shakaj). All. Mengoni., Giaconi, Pagliarini, Troscè (10’ st Cappelletti), Menghini, Bosetti, Cantarini (18’ st Montecchiari), Torresi, Monserrat (45’ st Pierantoni), Mancini (41’ st Francalancia), Ibii. All. Cicarè. Arbitro: Crincoli di Ascoli. Reti: 32’ Mannozzi, 15’ st Islami. Torna al successo il Porto Sant’, allanon basta unda record, abile are due. Gli ospiti partono bene, Ibii chiama Doello alla grandeta. Al 27’prima respinge il rigore a Panichi e poi sventa il pericolo sulla ribattuta di Mannozzi.