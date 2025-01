Ilgiorno.it - Campanile illuminato: vogliamo la pace

Percorsi di: si parte con un approfondimento sul conflitto in Palestina. Da domani ilsaràcon simboli di. L’amministrazione comunale, Caritas cittadina e il Consiglio cittadino dei migranti organizzano una serie di appuntamenti e approfondimenti culturali per manifestare il desiderio didi fronte ai conflitti che affliggono le popolazioni di numerosi paesi. Grazie all’assessora alla Cultura Valentina Giro e alla parrocchia San Vittore, ildella chiesa da lunedì verrà appuntocon simboli di. Successivamente sabato 18 alle 20.30, all’auditorium Maggiolini di via De Amicis 15, è previsto un concerto per lacon cori e danze da tutto il mondo, con ingresso libero, organizzato dal Consiglio migranti. Domenica 19 dalle 15 all’Auditorium Padre Reina di via Meda 20, "Parole e canti di: giochi, letture, laboratori per bambini e famiglie", organizzato dal Consiglio cittadino migranti in collaborazione con #Oltreiperimetri e Leggi che ti passa.