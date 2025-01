Inter-news.it - Asllani: «Critiche? Abituato, tolti tutti i social! Gruppo mi aiuta»

è stato intercettato allo stadio Penzo dopo il triplice fischio di Venezia-Inter, sfida andata in scena alle ore 15 e valevole per la giornata numero 20 di campionato. Di seguito la sua analisi post partita, affidata a DAZN. Il centrocampista albanese non nasconde l’amarezza per le troppenei suoi confrontiECCESSIVE – Kristjanha parlato così dopo il triplice fischio di Venezia-Inter: «Ormai sono, di me si dice tanto ogni volta però adesso ho imparato dalle ultime volte che è successo. Ho fatto presto: ho eliminato. Sono contento così e sono contento di avere undi ragazzi che mi sta vicino.eccessive? Penso di sì, ma non c’è nessun problema, anzi meglio che carichino dime che sono. C’era solo il problema di vincere questa partita per riprendersi moralmente, abbiamo fatto 3 punti e va bene così.