Sversamenti illeciti, aziende sotto accusa

(Pavia) Lo sversamento, lungo un corso d’acqua della zona, di prodotti derivanti dal ciclo della lavorazione del polo industriale di Sannazzaro de’ Burgondi. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali del gruppo di Pavia, su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo, hanno provveduto a notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per l’ipotesi di reato di inquinamento ambientale commesso, nell’arco di diversi anni, da alcunedella Lomellina. I fatti che vengono contestati alleriguardano lo sversamento di scarti della lavorazione in un corso d’acqua (di cui gli inquirenti non hanno reso noto il nome) effettuato anziché seguire l’iter stabilito per questo genere di operazioni di particolare impatto ambientale. Secondo le risultanze delle indagini l’attività illecita avrebbe avuto come effetto quello dell’inquinamento del suolo e delsuolo.