In biblioteca accompagnati dagli autori.

Libri consigliati da chi li scrive, accompagnando il pubblico tra gli scaffali dellaalla ricerca di spunti di lettura inediti oppure offrendo un diverso punto di vista surimasti al margine. Domenica alle 10.30 ladi Barzanò in via Pirovano 5 ospita lo scrittore e giallista Salvo Barone (nella foto), comasco, autore di tre romanzi pubblicati da Todaro editore. Si tratta del secondo appuntamento di un ciclo d’incontri pensati per arricchire l’esperienza degli utenti dellae degli appassionati di lettura, ascoltando la voce di chi i libri li scrive, costruendone i personaggi e le trame, cercando ogni volta di offrire qualcosa di inedito a chi li leggerà. Prendendo anche spunto da maestri che hanno saputo lasciare un insegnamento: è questo il punto di partenza che gli scrittori ospiti dell’iniziativa organizzata dalla Commissione Cultura offriranno al pubblico, mentre scelgono e raccontano le tre opere per loro irrinunciabili.