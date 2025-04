Lanazione.it - Autolinee Toscane, l’appello dei sindacati : "Autisti non idonei: un piano per tutelarli"

Leggi su Lanazione.it

"Tutelare il personale inidoneo". Èdei(Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal) ad, l’azienda che si occupa del tpl a Firenze e in tutta la Toscana. "La problematica del personale inidoneo si sta espandendo, creando forte preoccupazione tra i lavoratori che, dopo avere svolto per anni una mansione riconosciuta come usurante, al verificarsi di un problema di salute, temono la possibilità di non essere ricollocati" dicono i sindacalisti della Filt ricordando che "gliogni due o cinque anni, in base all’età anagrafica, devono sottoporsi a visita medica per valutare le condizioni di salute". Se il medico certifica che l’autista non è idoneo alla guida "l’azienda lo mette in aspettativa. Questa può durare fino a 18 mesi con lo stipendio al 50%, poi il lavoratore resta a casa a stipendio zero" spiegano ancora i sindacalisti, ricordando che "al problema di salute si aggiungono problemi economici e psicologici".