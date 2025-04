Ilrestodelcarlino.it - Una generosa donazione all’ospedale di Sassuolo in memoria di Giorgia

Un gesto di grande generosità, quello del marito Roberto Pè, per ricordare nel modo migliore la moglieBasinghi (foto), una persona speciale, mamma di una bimba di pochi mesi, deceduta per malattia a soli 24 anni. Il marito Roberto, assieme a genitori e ai parenti, ha consegnatodiquanto è stato raccolto a Toano e nei Comuni limitrofi in ricordo della giovanissima consorte. "A volte i gesti valgono più di qualsiasi parola", si legge in un messaggio diffuso ddi. "Roberto Pè lo sa, perché ha perso una persona speciale e unica, sua moglieBasinghi di appena 24 anni lasciandole una bimba di 8 mesi. Hanno scelto di onorare così la sua, in un momento durissimo e difficile. Facendo del bene, cercando il bene, con ostinata convinzione.