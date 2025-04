Preghiera del mattino del 11 Aprile 2025 | Confortami o Signore

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta . L'articolodeldel 11: “” proviene da La Luce di Maria.

Preghiera del Mattino VENERDI 11 APRILE 2025 ?? Lodi Mattutine Venerdì V Settimana di Quaresima.

A Potenza il Santissimo Crocifisso del Monte di Brienza.

Pesach: le norme particolari per quando inizia il Sabato sera (come quest'anno). E gli orari per tutta la festa.

Preghiera del Mattino MARTEDI 08 APRILE 2025 ?? Lodi Mattutine Martedì V Settimana di Quaresima.

Preghiera del Mattino MERCOLEDI 02 APRILE 2025 ?? Lodi Mattutine Mercoledì IV Settimana di Quaresima.

Preghiere in classe, una guerra di religione pseudo-ideologica: come stanno le cose.