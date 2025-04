Ampliamento a Verziano Tre anni e mezzo per costruire

anni e mezzo per realizzare un nuovo padiglione a Verziano, con 350 posti letto, sgravando così anche il "Nerio Fischione". Lo ha confermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo all'interrogazione di Maria Stella Gelmini, capo delegazione al Senato per Noi Moderati. Ricordando l'annoso tema del sovraffollamento, Gelmini ha chiesto conto dell'Ampliamento di Verziano, annunciato a gennaio dal Ministero delle infrastrutture che ha destinato 40 milioni di euro. "Un progetto che darebbe il via alla costruzione di un nuovo padiglione con 350 posti letto, al posto dell'attuale cortile – ha ricordato Gelmini – ma è necessaria l'acquisizione dei terreni agricoli circostanti e la ricostruzione del muro di cinta della casa di reclusione che ad oggi risulta fatiscente e troppo basso per i vigenti standard di sicurezza".

