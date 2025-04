Ilrestodelcarlino.it - "I dossi possono essere rischiosi"

Ci sono moltiin città, come anche passaggi pedonali rialzati, che non rispettano le prescrizioni del codice della strada e delle direttive del Ministero delle Infrastrutture per cuicostituire delle vere e proprie insidie per gli automobilisti. Lo ribadisce da tempo il recanatese Francesco Battaglini, esperto nel settore peranche docente in materia di codice della strada, ma la sua voce, malgrado si sia levata da tempo su questi aspetti del codice della sicurezza stradale, non ha trovato ascolto nelle istituzioni, neppure dalla nuova amministrazione Pepa. "Ie i passaggi pedonali rialzati è importante che vengano posizionati in modo strategico e con criterio – afferma Battaglini –. I, infatti, non sono ammessi in tutte le strade: è vietato inserirli su arterie principali o su tratti di strada utilizzati dai mezzi di soccorso e di pronto intervento.