Quotidiano.net - L’appello degli industriali al Parlamento europeo: "Agire subito su dazi, energia e burocrazia"

Leggi su Quotidiano.net

L’80 per cento delle nostre leggi prende forma da normative europee. Ecco perché, insieme a oltre 100 imprenditori, abbiamo scelto Bruxelles, nel cuore del, per un confronto franco e operativo con le vicepresidenti italiane dell’Eurocamera, Pina Picierno e Alessandra Sberna, e con i capidelegazione dei gruppi politici dell’emiciclo. Lo scrive sui social il presidente di Confindustria Emanuele Orsini (nella foto). "L’urgenza è chiara: la competitività industriale richiede azioni rapide su, perché serve un contesto favorevole agli investimenti e alla produzione. È il momento di rilanciare la politica industriale europea, rimettendola al centro di ogni scelta strategica. Abbiamo portato la voce delle imprese che credono in un’Europa capace di garantire regole efficaci e sostegno concreto a chi crea sviluppo e lavoro.