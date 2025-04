Quotidiano.net - ’Post-Colonia’, il festival. Architettura ed ecologia

Appuntamento fino a domenica a Marina di Massa col-Colonia.di architetture e immaginari in transizione’. Si tratta di un evento che ha come obiettivo quello di esplorare l’eredità delle ex colonie marine del litorale e si svolgerà presso l’ex-Torre FIAT, ancora attiva oggi come Torre Marina, per l’occasione eccezionalmente visitabile dal pubblico, dove si terranno mostre e installazioni e sarà teatro di un confronto internazionale su, arte contemporanea,e usi transitori.indaga il paesaggio sia costruito che naturale del tratto costiero di Marina di Massa, a partire proprio dal ‘lascito’ delle ex-colonie marine, nate per ospitare i figli della classe operaia. Costruita nel 1933 su progetto dell’ingegner Vittorio Bonadè Bottino per volere del senatore Agnelli, la Torre di Massa, sede del, si inserisce in questo fenomeno e rimane uno degli esempi più significativi della tipologia a torre, sviluppata nel periodo.