Colpo al narcotraffico. La rotta del Nord Europa.

La droga arrivava in Lombardia dale poi veniva distribuita ai migliori offerenti delle più importanti piazze di spaccio, tra cui anche Bergamo. Ma lo stupefacente alimentava il mercato di province confinanti, come Brescia e Lecco, Monza, Pavia e Lodi per arrivare a Mantova e Rimini. Movimenti che, si calcola sulla base delle quantità trovate e sequestrate, spostava più di 200 chili solo di cocaina. Una rete ben organizzata e smantellata durante l’operazione eseguita ieri mattina dai militari del Nucleo investigativo di Bergamo assieme ai colleghi dei comandi interessati. Un duroalin Lombardia. Eseguite 11 misure cautelari – sette custodie in carcere, due domiciliari e due obblighi di dimora – Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Bergamo mediante attività tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale, nonché servizi di osservazione e pedinamento, hanno avuto inizio nel luglio 2020 e sono proseguite fino al febbraio 2023, consentendo di accertare l’esistenza di una vasta rete criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di cocaina, hascisc e marijuana che si avvaleva dell’impiego di auto appositamente modificate, dotate di doppi fondi, nonché di telefoni criptati.