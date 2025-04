Trump è un treno se gli vai contro ti travolge Ma l’America pagherà la sua politica

Leggi su Open.online

«Donaldè un. Quando si muove non lo fermi. E se gli vaiti». Flavio Briatore, 75 anni, conosce il presidente degli Stati Uniti da anni. E in un’intervista a Il Giornale spiega cosa passa per la testa del tycoon e perché è difficile fermarlo: «La decisione di rinviare tutto di 90 giorni dimostra che fa sul serio. Ragiona, medita, usa il metodo dello stop and go». E aggiunge: «Quando fai una cosa che nessuno si aspetta, la cosa risulta ancora più violenta. Lui ha messo mano ai dazi appena insediato e questo ha scombussolato tutto il sistema mondiale. Vedrà che va avanti. Poi arriverà il momento nel quale ci saranno delle negoziazioni con altri paesi, ma lui arriverà a negoziare solo da posizioni di forza. E niente sarà più come prima. Questo è sicuro. La gente pensa che torna indietro.