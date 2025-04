Quotidiano.net - Che musica ragazzi!. Un mese di concerti tra novità e amarcord

di Maurizio Costanzo Un inizio di primavera spettacolare, cone show imperdibili. Si parte oggi a Spoleto con ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno’ al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (ore 21). Protagonista di questo spettacolole è Mauro Repetto, che raccoglie molti dei brani e dei videoclip di grande successo degli 883. La scena, disegnata da Morris Dovès, si compone di tre grandi cornici prospettiche all’interno delle quali sono proiettati i personaggi coi quali Mauro interagisce in diretta. Gli schermi all’interno delle cornici si animano e danno vita, come per magia, ai personaggi reali, e con l’uso dell’intelligenza artificiale Repetto parla con sé stesso all’età di 20 anni, con il suo amico Pezzali di oggi e di molti anni prima. Lo spettacolo il 30 aprile sarà al Teatro Civico della Spezia alle ore 21.