Sedici eroi silenziosi. Arresti e salvataggi. Premiati gli agenti.

È già buio, fa freddo, l’acqua del lago di Como che confluisce nell’Adda è più nera e gonfia che mai. Nonostante l’ora tarda, sul Ponte Nuovo a Lecco alcuni si sbracciano, urlano, indicano un’ombra nel fiume: è l’ombra di un uomo di 63 anni che si appena gettato. Due poliziotti della Stradale di pattuglia capiscono subito la situazione e si dirigono verso la sponda del fiume per intercettare l’ombra. Con le loro torce riescono a individuarla, ma è lontana da riva e corre veloce trascinata via dalla corrente. Uno dei due allora si tuffa in acqua vestito, l’altro si immerge con lui per fargli luce. A loro poco dopo si uniscono pure i carabinieri e insieme salvano chi era talmente disperato da farla finita ma adesso non trascorre giorno senza ringraziarli. I due angeli in divisa grigio-azzurra sono l’assistente capo coordinatore Roberto Curi, 47 anni e l’agente scelto Sergio Aiuto, 31 anni, che ieri, in occasione del 173esimo anniversario della Polizia di Stato per il loro gesto sono staticon un encomio e una promozione per merito straordinario.