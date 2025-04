Lanazione.it - La chef della porta accanto. Benedetta Rossi a Foiano: "Conquistata dall’aglione"

Per gli amanticucina e del saper fare tra i fornelli l’appuntamento è di quelli ghiotti. Domani alle ore 16 al Valdichiana Village diChiana ci sarà un’ospite d’eccezione:. Autrice e noto volto TV incontrerà il pubblico per condividere storie e consigli. L’ingresso è libero e gratuito. Da dove nasce il suo amore per la cucina? "Le mie prime esperienze in cucina risalgono a quando avevo appena quattro anni, con mia zia Giulietta e mia nonna Blandina. Sono state loro a coinvolgermi per la prima volta tra i fornelli, a farmi "pasticciare" e a trasmettermi l’amore per la cucina. Non avrei mai immaginato che quelle esperienze potessero un giorno diventare qualcosa da condividere con così tante persone". "Fatto in casa da" è diventato un punto di riferimento per tante famiglie italiane.