Storie e sapori pratesi Il libro che racconta tutto il buono della città Domani in omaggio

È arrivato a termine il viaggio che da dicembre ad aprile ci ha portato alla scoperta delle attività del settoreristorazione. Trenta tra ristoranti e pasticcerie, che dopo un percorso a puntate sulle pagine di cronaca de La Nazione, sono diventate protagoniste del" in edicolain abbinamento gratuito con il quotidiano. Un modo per dire grazie a chi ogni giorno mette professionalità e passione, un modo per omaggiare i lettori de La Nazione.è unnato da un’idea semplice, ma profonda:re l’animanostraattraverso le sue attività di ristorazione, le sue pasticcerie, i suoi ristoranti. Ma sopratattraverso le persone che stanno dietro a queste imprese. Dietro ogni insegna, dietro ogni bancone, ogni forno, ogni cucina, c’è una storia.