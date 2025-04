F1 inizia il weekend del GP di Sakhir McLaren e Verstappen scappano le Ferrari vogliono rispondere

iniziato. Oggi, infatti, prenderà il via il fine settimana del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, laddove si sono disputati i test pre-stagionali che hanno dato il via alla stagione in corso. In quella occasione l'equilibrio regnava sovrano con tante speranze per le varie scuderie. Molto è cambiato nel breve volgere di poche settimane.Ci attende un weekend di grande importanza perchè la pista di Sakhir ci dirà quali saranno i reali valori in pista. Melbourne, Shanghai e Suzuka hanno emesso i primi verdetti, mentre la bista del Bahrain ci dirà come stanno evolvendo le varie vetture, dopo un inizio di stagione che ha confermato come le McLaren siano davanti a tutti, ma alle loro spalle molto bolle in pentola.Inizieremo a farci un'idea nella giornata odierna con le prime due sessioni di prove libere.

