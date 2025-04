Ilgiorno.it - Una nuova biblioteca con il caffè letterario: polo culturale della città

Unaconper la. Sarà ildi Corsico: un luogo accogliente e moderno, funzionale con spazi dedicati agli studenti e iniziative culturali. La struttura che ospiterà lasi trova sul Naviglio, in corrispondenza del sottoponte Galetti, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Dopo quattro anni di verifiche e di progettazioni, la struttura tornerà a vivere e sarà trasformata nel "di Corsico - spiega il sindaco Stefano Martino Ventura -. Un luogo accogliente e moderno, con annesso un, che farà di Corsico un punto di riferimentoper tutto il territorio". La vecchia sede nei locali seminterrati di via Buonarroti non era adatta a ospitare lettori e studenti, per ragioni strutturali e funzionali.