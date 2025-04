Terzo mandato Caos regionali

Quotidiano.net - Terzo mandato Caos regionali Leggi su Quotidiano.net Luca Zaia ha deciso di non ‘protestare’ troppo per non alimentare nervosismi interni alla maggioranza in una situazione che viene descritta come di "grande stallo". Vincenzo De Luca non ha invece nessuna intenzione di rendere la vita facile alla segretaria del Pd Elly Schlein. "Tanto sempre di qui devono passare", avrebbe detto il governatore ai suoi fedelissimi: "Dopo il pronunciamento dell’Alta, anzi Altissima, Corte, – ha detto con sarcasmo – si apre in Italia una stagione politica di alto valore ideale, morale e istituzionale. Ma nessuno si faccia distrarre dal lavoro!". La sentenza ha riaperto due partite delicate sia per la maggioranza che per l’opposizione. Intanto ci pensa il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, leghista, a sottolineare che la sentenza non riguarda le regioni a statuto speciale.

