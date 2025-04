Lanazione.it - Il caso Mugnai alla Camera. Nisini: "Uccise per salvarsi. Dov’è la certezza del diritto?"

Finiscedei deputati, all’indomani dell’inizio del processo ildi Sandro. Lo fa grazie all’onorevole della Lega Tizianache ha voluto raccontare in un intervento nell’Aula di Montecitorio la vicenda del fabbro che ha ucciso il vicino Gezim Dodoli che gli stava demolendo la casa con una ruspa. Martedì davantiCorte di assise è iniziata la fase dibattimentale del processo sulla notte di sangue di San Polo del 5 gennaio 2023 conimputato per omicidio volontario. "Sandroè a processo per omicidio volontario per difendere sé stesso e la propria famiglia, composta da sei persone, da un attacco violento e deliberato della ruspa guidata dal signor Dodoli che ha abbattuto parte della casa – ha dettoprendendo la parola– la perizia tecnica ha dimostrato che non c’erano vie di fuga e un ulteriore colpo avrebbe potuto far crollare l’abitazione già fortemente compromessa dai colpi precedenti.