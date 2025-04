Quotidiano.net - ’Le Invasioni Botaniche’. Week-end a Cremona. Floricoltura e libri

Un’invasione di colori, sfumature e profumi nel centro della città di, questo-end (12 e 13 aprile) con la sedicesima edizione de ’Lecon più di 70 espositori, quest’anno dedicata alle margherite, piante erbacee della famiglia delle asteracee, molto comuni nei prati della penisola italiana e simbolo di purezza e di rinnovamento. Non solo fiori e piante, ma anche tutto ciò che ruota intorno al verde e con i consigli di esperti florovivaisti per abbellire e rinnovare balconi, terrazze e giardini. Ci saranno anche esposizione di vasi e oggettistica per la casa e per il giardino, complementi d’arredo, arte della tavola, ceramiche, abiti e accessori, borse in tessuto, gioielli e bijoux, amuleti e cosmetici naturali. Il programma, con accesso gratuito, prevede mostre, presentazioni di, installazioni e laboratori per bambini.