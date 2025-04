Matteo Ricci sale in bici | Da presidente farei una legge sul fine vita

Matteo Ricci inforca la bici per "Ricucire le Marche", pedalando sui saliscendi dell'Appennino da Cantiano (Pesaro) fino ad Arquata (Ascoli), nell'epicentro di un eterno post terremoto. La strada dopo la "Primavera" nei teatri, la fatica di inerpicarsi in bici sui bernoccoli dell'entroterra panciuto come metafora della vita "faticosa" nelle aree interne, "un punto fondamentale dal quale le Marche devono ripartire per diventare grandi". Lo slogan c'è. Pronti, via. E alla vigilia della partenza del bike tour – oggi, alle 14, dal borgo di Cantiano che porta ancora le ferite dell'alluvione di settembre del 2022 – l'eurodem candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione dà un altro scossone alla campagna elettorale a beneficio della propria tifoseria, ma non solo. "Se dovessi diventare presidente della Regione – dice in tv ai microfoni di Omnibus –, sicuramente farei una legge sul fine vita, perché è una legge di civiltà e penso che il legiferare delle singole Regioni spingerà e aiuterà lo Stato a formulare una norma nazionale su questo tema".

