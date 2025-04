Oasport.it - Dove vedere in tv gli Europei di atletica su strada 2025: orari giornalieri, programma, streaming

Giornata di vigilia in vista dei Campionatidi corsa su, intra sabato 12 e domenica 13 aprile a Lovanio. La località belga (che si trova ad una trentina di chilometri da Bruxelles) ospiterà la prima edizione di questa rassegna continentale, che si terrà sui tracciati tortuosi delle Fiandre assegnando nel complesso sei titoli individuali.L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista e sogna in grande soprattutto nella 10 chilometri femminile con Nadia Battocletti, argento olimpico a Parigi 2024 sui 10.000 metri, che può vincere l’oro europeo su tre superfici diverse (dopo la pista ed il cross) in meno di un anno. La trentina è primatista nazionale della specialità con il crono di 31:19 ed è una delle favorite principali per la vittoria. Presenti in Belgio anche altri big azzurri come Yohanes Chiappinelli, Iliass Aouani, Giovanna Epis e Sofiia Yaremchuk.