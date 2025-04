Ilrestodelcarlino.it - ’ Corpi di polizia e minoranze’: il convegno

Polis Aperta festeggia 20 anni di attività a Reggio Emilia. E domani in città è in programma il’Un ponte per la democrazia.die minoranze costruire un dialogo per prevenire i crimini d’odio’. Ospite d’onore Franco Gabrielli (nella foto). Un"per combattere gli stereotipi e le discriminazioni" che si svolgerà all’interno della sala Di Vittorio della Camera del Lavoro reggiana, via Roma 53, e che si propone l’ambizioso obiettivo di "porre le basi per un dialogo costruttivo che abbatta pregiudizi e diffidenze a favore di una società in grado di tutelare tutti i cittadini. Un ponte per smontare un passo dopo l’altro gli stereotipi pregiudizi che vorrebbero incasellare ogni persona in categorie predefinite, annullando l’unica vera natura che ci accomuna: quella umana".