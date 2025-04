Ilrestodelcarlino.it - Berco, fumata bianca sull’accordo. Spariscono i 247 licenziamenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

COPPARO (Ferrara)Non piùma uscite volontarie e ricorso ai contratti di solidarietà. E divieto di licenziamento per i prossimi 4 anni. Nuova svolta nella lunga vertenza alladi Copparo, nel Ferrarese (dove i dipendenti sono arrivati quasi a 350 ore di sciopero dal 7 febbraio): dal tavolo di ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy, quando ormai mancavano solo 15 giorni alla fine della procedura per icollettivi, arriva l’accordo che porta a ritirare il taglio diretto dei 247 dipendenti del sito produttivo "con l’impegno da parte della proprietà a non avviare nuove azioni unilaterali nei prossimi quattro anni e a intraprendere, insieme a tutte le parti coinvolte, un percorso di consolidamento industriale perin Italia", recita un annuncio del ministero dove è stato trovato un quadro sottoscritto tra i vertici aziendali die i sindacati.