Lanazione.it - Palazzo Vecchio scriverà a Nordio: "Interventi radicali al carcere. Il ministro venga a Sollicciano"

di Niccolò Gramigni Una lettera aldella giustizia Carloper invitarlo a fare un sopralluogo aldinelle cui vicinanze stasera arriverà la ‘Via Crucis dei giovani’, come deciso dall’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli. L’assessore al welfare Nicola Paulesu di(nella foto in alto a destra), d’accordo con la sindaca Sara Funaro, chiede pubblicamente risposte per una situazione da gestire nel più breve tempo possibile e annuncia l’invio, prossimamente, di una comunicazione diretta a. "– dice Paulesu – necessita di un intervento di rigenerazione radicale. Andrebbe demolito e ricostruito". L’assessore parla di "condizioni inumane" e invita ufficialmente il"a un confronto diretto con le istituzioni locali, perché possa rendersi conto personalmente che questo non è più un luogo adeguato a svolgere le sue funzioni e che vada individuata una soluzione con urgenza.