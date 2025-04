Ilrestodelcarlino.it - Marche tra Oriente e Occidente: "Ecco il corto all’Expo di Osaka"

Una storia tra presente e passato, tra, che guida a conoscere le. Un mini road movie di 15 minuti diretto da Paolo Doppieri e scritto da Sergio Ramazzotti, con protagonisti Dharma Mangia Woods e Taiyo Yamaguchi, che ha tra i set alcuni dei luoghi e delle location più belle della regione, come il teatro dell’Aquila e palazzo dei priori a Fermo, l’arco di Traiano al porto di Ancona, l’eremo dei Frati Bianchi a Cupramontana, lo Sferisterio di Macerata, Urbino, il parco del Conero, i Sibillini e i vigneti del Verdicchio. È ilfirmato da Poliarte del gruppo Rainbow, con il supporto diFilm Commission-FondazioneCultura, per il progetto "Metaverso Raffaello", che sarà presentato in anteprima mondiale il 2 giugno nel Padiglione Italia dell’Expo di2025.