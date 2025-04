Ilgiorno.it - La festa della Polizia. Il questore Mazza:: "Esserci sempre. Con ragione e passione"

Leggi su Ilgiorno.it

alle Ville Ponti per il 173° anniversariofondazionedi Stato. La cerimonia si è tenuta alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, tra cui il presidenteRegione Attilio Fontana e il prefetto Salvatore Pasquariello. Ad aprire l’evento un video che documenta l’attivitàQuestura di Varese, con le immagini delle operazioni svolte sul territorio e dei mezzi di servizio, tra cui le ultime arrivate, le 4 e-bike donate da Alfredo e Lella Ambrosetti la scorsa estate e le 2 moto griffate Mv Agusta consegnate dalla casa varesina a fine 2024. Due dei momenti simbolici dello scorso anno che ilCarloha voluto ricordare nel suo discorso, insieme all’intesa con le Asst Sette Laghi e Valle Olona che ha portato alla messa in rete h24 delle immagini di videosorveglianza degli ospedali direttamente con la centrale operativaQuestura, primo caso in Italia.