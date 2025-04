Ilrestodelcarlino.it - In calo quasi tutti i reati. Ma furti e truffe ad anziani creano preoccupazione

Una città (e una provincia) a misura d’uomo, ancora ben lontane dalle problematiche di sicurezza che invece attanagliano altre realtà. Nel corso degli ultimi 12 mesi a Spezia si è assistito a un nettoditutte le tipologie di reato, come certificato dai dati dell’attività dalla Polizia di Stato. La nota dolente sono però i, ovvero quella tipologia di reato che più crea allarme sociale fra la popolazione, proprio perchè va a colpire la sfera intima e privata di chi ne è vittima, soprattutto quando si parla di ’colpi’ commessi in abitazioni private. Fra il 2024 e i primi mesi del 2025 sono stati denunciati 2720contro i 2639 dell’analogo periodo dello scorso anno, fra questi sono in aumento quelli commessi in abitazione (389 contro 374 dell’anno precedente) e veicoli (175, contro 145), in leggeroinvece gli scippi (18, l’anno prima sono stati 20), i borseggi (397, contro 400), mentre è crescita il conto di tutte le altre tipologie di furto salite da 464 a 481.