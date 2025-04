Ilgiorno.it - Le Scuderie del Castello rinascono: "Museo e monumento per i giovani"

Hanno ospitato mostre di notevole richiamo, ma con la pandemia hanno dovuto chiudere. Ledelne hanno approfittato per rifarsi il look e ieri sono state inaugurate nella nuova veste che valorizza ilvisconteo e offre strumenti di fruizione tecnologicamente avanzati, accattivanti anche per un pubblico giovane. Gli spazi sotterranei che corrono lungo i lati delfurono utilizzati dal Settecento per circa due secoli comeper le truppe stanziate nel. Nell’aprile del 1945 furono adibite a carceri per ex fascisti e collaboratori del regime. Nel corso degli anni Novanta del Novecento, ledel lato Ovest sono state riqualificate come spazio per conferenze, attività didattiche ed esposizioni temporanee. La chiusura imposta dalla pandemia ha permesso un restyling complessivo.